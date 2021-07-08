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Общество / Здоровье

Порядка 100 предприятий Пскова организовали вакцинацию коронавируса на рабочих местах

8 июля 2021 года, 17:05

Порядка 100 предприятий Пскова организовали вакцинацию сотрудников от коронавируса на рабочих местах, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую.

Она отметила, что заявки приходят от организаций с численностью сотрудников от 50 до 400 человек. В числе первых прививочную бригаду пригласили швейная фабрика «Славянка», Псковские тепловые сети и Горводоканал.

На крупные предприятия для проведения вакцинации приходится выезжать несколько дней подряд, в среднем же бригады медиков проводят на заводах и фабриках по 2-3 часа. На сегодняшний день вакцинацию на рабочем месте уже прошли 7 тыс. псковичей.

По словам главврача поликлиники, небольшие организации со штатом до 10 человек направляются для вакцинации в торговые центры.

Галина Невалённая добавила, что сейчас у медиков сформирован лист ожидания по заявкам от работодателей. Например, в списке поликлиники № 1, находятся 36 организаций с общей численностью сотрудников до полутора тысяч человек. «Примерно такая же ситуация по поликлинике № 2 и № 3», - отметила медик.

Галина Невалённая рассказала, что вероятнее всего, в ближайшее время формат вакцинации рабочих коллективов изменится. Этот вопрос уже  обсуждали губернатор Михаил Ведерников  и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. «Планируется организовать большую площадку, точнее несколько площадок с вакцинальными бригадами, куда будут привозить работающих граждан. Это сэкономит наше время и увеличит пропускную способность в течение дня», - пояснила главврач поликлиники. Такие пункты появятся не на территории медучреждений.

На данный момент в Пскове первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 28 тыс. человек, вторым — свыше 20 тысяч. 

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