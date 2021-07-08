Для бракосочетания псковичи предпочитают август

Август оказался самым популярным месяцем для бракосочетаний у жителей Псковской области. Так, в прошлом году в этом месяце поженились 535 пар, сообщили «Псковской правде» в Псковстате. Также наиболее часто для церемонии псковичи выбирали июль, сентябрь и октябрь.

В прошлом году в Псковской области зарегистрировали 3 тыс. 185 браков, что несколько меньше, чем годом ранее — 3 тыс. 584 пары поженились в 2019-ом.

В городах области состоялись 2 тыс. 549 свадеб, на селе — 636.

Лидерами по числу заключенных браков оказались Псков и Великие Луки, где на каждую 1000 жителей пришлось по 6 и 5,6 браков соответственно. Средний же показатель по области составил 5,1.

В возрасте от 18 до 24 лет связать себя узами брака решили 20% мужчин и 31,4% женщин. 45,4% мужчин и 38,3% женщин, вступивших в брак в прошлом году, были в возрасте от 25 до 34 лет. В возрасте от 35 до 49 лет зарегистрировали отношения 24,1% мужчин и 21,9%. От промежутке 50 до 59 лет на создание семьи решились 5,8% мужчин и 5,1% женщин, в возрасте от 60 лет находились 4,5% женихов и 2,6% невест.

Заключённый в 2020 году брак стал первым для 2 тыс. 34 мужчин и 1 тыс. 867 женщин.

Родились у псковичей 4 тыс. 960 детей: 2 тыс. 593 мальчика и 2 тыс. 367 девочек. 3 тыс. 770 малышей или 76% появились на свет в семьях, состоящих в зарегистрированном браке.