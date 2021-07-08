Ответственные за реализацию нацпроектов псковские чиновники могут остаться без отпусков

Ответственные за нацпроекты в Псковской области не смогут уйти в отпуск до тех пор, пока их реализация не войдёт в график, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании 8 июля, пишет Псковское агентство информации. Такое решение главы региона касается его заместителей, председателей профильных комитетов, руководителей муниципалитетов.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время тем исполнения нацпроектов, который был набран весной, потерян. Он напомнил, что весной регион шёл хорошими темпами, опережая показатели 2020 года и соседей по Северо-Западному федеральному округу.

Губернатор подчеркнул, что сейчас ситуация ровно противоположная: кассовое исполнение ниже на 2%, чем было на аналогичную дату прошлого года, а в СЗФО Псковская область замыкает нижнюю тройку.

«Более того, заметно увеличилось число проблемных объектов, по которым возможны срывы сроков и недоосвоение средств», - сказал глава региона.

Он призвал ответственных лиц решать проблемы с нерадивыми подрядчиками. «Не нужно ждать у моря погоды. В случае возникновения неразрешимых проблем оперативно расторгайте контракты», - сказал глава региона.

Он напомнил, что уже сорваны сроки по строительству двух ФОКОТов в посёлках Струги Красные и Писковичи (Псковский район). Контракты уже расторгнуты и до конца года есть шанс завершить эти объекты.

Также Михаил Ведерников обратил внимание на то, что практически никто не выполнил его поручения по срокам контрактации. «Тем самым вы украли у самих себя месяца-полтора активной работы», - сказал он.

Губернатор заявил, что важно как можно быстрее разобраться с причинами отставания и нарастить динамику работы. «Если мы этого не сделаем в самое ближайшее время, то по пессимистичным прогнозам к концу года едва преодолеем планку в 90% кассового исполнения. Правительством это будет однозначно трактоваться как провал работы, и последствия для всей команды будут соответствующими», - заявил Михаил Ведерников.