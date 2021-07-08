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Общество / Здоровье

147 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области

8 июля 2021 года, 13:53

 За минувшие сутки, 7 июля, в Псковской области выявили 147 новых случаев коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Больше всего заболевших добавилось в Пскове — 71 (14 тыс. 803). Также в тройку лидеров по приросту числа заражённых вошли Пушкиногорский район с 17-ю случаями (всего 463) и Псковский, где выявили 13 инфицированных за сутки (всего 3 тыс. 379).

Общее число заболевших коронавирусом в Псковской области выросло до 40 тыс. 844.

За 7 июля в связи с выздоровлением были выписаны из межучреждений 112 человек, всего выздоровели 33 тыс. 784 псковича.

Также добавились три летальных исхода. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 494 человек.

Как сообщает Телеграм-канал «Псковские новости», за минувшие сутки с коронавирусом были госпитализированы 48 пациентов. По словам медиков, течение заболевания осложняет жаркая погода, в первую очередь, это касается пожилых людей.

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