Комитет по экономике опроверг слухи о запрете продажи продуктов псковичам без прививки от коронавируса

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев опроверг информацию о том, что будет введён запрет на продажу продуктов и алкоголя людям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.