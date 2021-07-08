Комитет по экономике опроверг слухи о запрете продажи продуктов псковичам без прививки от коронавируса

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев опроверг информацию о том, что будет введён запрет на продажу продуктов и алкоголя людям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.
Слухи о таком запрете распространяются в социальной сети TikTok.
«Среди организаций, осуществляющих розничную торговлю алкоголем на территории региона, а также среди организаций торговли подобных ограничений нет», - заявил Андрей Михеев.
Псковичей призывают в данных вопросах ориентироваться на официальные источники информации.