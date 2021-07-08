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Общество / Здоровье

Комитет по экономике опроверг слухи о запрете продажи продуктов псковичам без прививки от коронавируса

8 июля 2021 года, 12:35

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев опроверг информацию о том, что будет введён запрет на продажу продуктов и алкоголя людям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Комитет по экономике опроверг слухи о запрете продажи продуктов псковичам без прививки от коронавируса

Слухи о таком запрете распространяются в социальной сети TikTok.

«Среди организаций, осуществляющих розничную торговлю алкоголем на территории региона, а также среди организаций торговли подобных ограничений нет», - заявил Андрей Михеев.

Псковичей призывают в данных вопросах ориентироваться на официальные источники информации.

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