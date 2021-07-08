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Транспорт / Инфраструктура

Заключён контракт на ремонт платной дороги до границы с Эстонией в Печорском районе

8 июля 2021 года, 11:46

Заключён контракт на ремонт платной дороги граница с Эстонией — Печоры — Старый Изборск в Печорском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Контракт подписали заказчик ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация ООО «ДорСтройСервис». В сумме на ремонт будут направлены более 433 млн рублей. Работы будут проведены в рамках  национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства из резервного фонда Правительства РФ.

Заключён контракт на ремонт платной дороги до границы с Эстонией в Печорском районе

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога протяжённостью 23 километра разделена на четыре участка. Один из них длиной более 4 км отремонтируют уже в этом году. Полностью работы будут завершены в 2023 году.

Ремонт начнётся с отрезка 19-го по 23-й километр, который примыкает к  федеральной трассе А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонией. Дорожники расчистят полосу отвода от кустарника, срежут старое покрытие проезжей части, выполнят планировку откосов, кюветов, водоотводных канав. Также им предстоит укрепить обочины, уложить новый асфальт, отремонтировать пересечения, примыкания и съезды, водопропускные трубы, автобусные остановки, заменить барьерное ограждение и нанести разметку.

Гарантия на водопропускные трубы и автопавильоны на автобусных остановках составит 8 лет, на барьерное ограждение — 7 лет, на верхний слой покрытия, тротуары и полосу отвода — 4 года, на обочины, откосы, бортовой камень, искусственные дорожные неровности и разметку термопластиком — 2 года.

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