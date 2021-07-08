Эффективность вакцины «Спутник V» признал авторитетный британский журнал

Положительную оценку вакцине «Спутник V» дал авторитетный британский журнал Nature, пишет «Газета.ру». В издании отмечается большая эффективность российского препарата, его безопасность и практически отсутствие тяжелых побочных эффектов.

Автор текста Бьянка Ногради напомнила, что «Спутник V» был первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса — произошло это ещё в августе 2020 года. Тот факт, что Минздрав РФ разрешил применение вакцины за месяц до публикации результатов испытаний, отметила автор статьи, вызвал противоречивую реакцию медицинского и гражданского общества. Однако, III фаза испытаний показала, что эффективность препарата составляет 91,6%, при этом по последним данным она выросла до 97,6%, а в случае с «дельта»-штаммом составляет 90%. Этот показатель у российской вакцины выше, чем у AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, исследования показали эффективность более 70% даже одного компонента «Спутника V», что позволило создать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Журнал Nature обратил внимание на то, что препарат из России успешно применяется в более чем 70 странах мира, а в Иране и Венгрии он сыграл ключевую роль в кампании по иммунизации населения.

Автор статьи указывает и на то, что побочных эффектов после применения «Спутника» в виде тяжелых последствий для организма или летальных исходов до сих пор не зафиксировано — такие данных нет ни в России, ни в других странах.

Главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению Псковской области, заместитель главврача по педиатрии Псковской областной инфекционной больницы, и. о. главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Карзанова заявила, что за год применения «Спутник V» - вакцина «Гам-КОВИД-Вак» доказала свою эффективность и безопасность, что признали в 70 странах мира, в том числе в Британии. Врач отметила, что при использовании «Гам-КОВИД-Вак» создается достоверно значимый поствакцинальный ответ, соизмеримый с другими вакцинами. «Кроме того, прививка препаратом «Спутник V» переносится мягче, а противопоказаний меньше. Я сама привита вакциной «Гам-КОВИД-Вак» и вас призываю вакцинироваться. Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье ваших близких», - заявила Елена Карзанова.