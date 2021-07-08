9 июля состоится открытие молодёжного лагеря «Самолва» в Гдовском районе

Открытие Молодёжного лагеря «Самолва» состоится 9 июля в Гдовском районе, сообщили «Псковской правде» организаторы.

В рамках торжества студенты и местные коллективы представят творческие номера, будут вручены благодарственные письма за проделанную работу волонтерам культуры первой смены. Кроме того, для жители деревни Самолва студенты организуют работу творческих интерактивных площадок.

Лагерь «Самолва» - это трудовой проект. В нём примут участие 135 человек — члены студенческих строительных отрядов и волонтёры культуры.

В течение лета участники лагеря из числа студотрядов будут вести благоустроительные работы в деревне Самолва Гдовского района, помогать местным жителям, вести профориентационную работу со школьниками. Также им предстоит проводить ландшафтные работы на мемориальном комплексе «Александр Невский с дружиной», возведение которого уже началось.

Волонтеры культуры будут работать над созданием и проведением тематических экскурсий в рамках флагманского проекта «Культурный квест», также они займутся подготовкой выставки из значимых исторических предметов быта жителей села в рамках флагманского проекта «Добровольцы в городе».

Организаторами лагеря «Самолва» выступают Российские студенческие отряды, администрация Псковской области, общественное движение «Волонтёры культуры» Ассоциации волонтёрских центров, Псковский государственный университет.