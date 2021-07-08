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Общество / Семья

С Днём семьи, любви и верности поздравил псковичей председатель облсобрания

8 июля 2021 года, 10:01

С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей Псковской области председатель регионального парламента Александр Котов. Он отметил, что истоки праздника связаны с православием – с давних времён на Руси 8 июля чествовали Петра и Февронию Муромских - святых покровителей семейного счастья, супружеской любви и верности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

С Днём семьи, любви и верности поздравил псковичей председатель облсобрания

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Сегодня День любви, семьи и верности вышел за рамки религиозных традиций – праздник получил государственный статус и пропагандирует семейные ценности», - подчеркнул Александр Котов.

По его словам, любовь – одно из лучших и возвышенных человеческих чувств. «Она невозможна без проявления преданности и милосердия, верности и заботы, душевного тепла, жертвенности и доброты. Делиться с близкими самым дорогим, отдавать себя, но при этом не растрачиваться, наполнять жизнь смыслом и становиться духовно богаче – в этом кроется истинное предназначение и сила любви», - сказал председатель Собрания.

Он пожелал, чтобы в семьях псковичей царили мир, счастье и согласие, а удача сопутствовала всем благим начинаниям.

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