Дождь и гроза прогнозируются вечером и ночью в Псковской области

Вечером и ночью 8 июля местами по Псковской области прогнозируются гроза и кратковременный дождь. Ветер будет южных направлений, при грозе — порывистый. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Днём ожидается от +27 до +32 градусов, ночью — от +15 до +20.

В Пскове день пройдёт преимущественно без осадков. Воздух прогреется днём до +30...+32 градусов, ночью — до +17...+19.

В Великих Луках обещают от +29 до +31 градусов днём, от +16 до +18 - ночью. Дождя не прогнозируется.