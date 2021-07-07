Переболевших коронавирусной инфекцией ждет углубленная диспансеризация, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ, регулирующий углубленное обследование граждан, вступает в силу с 1 июля 2021 года и действует до 1 июля 2027 года.

Врачи будут приглашать пациентов на прием из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Списки будут составлять медицинские организации и территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. В отношении граждан, переболевших коронавирусом, планируемая дата проведения углубленной диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после выздоровления.

Дополнительными способами обследования является определение уровня сатурации и другие обследования. На проведение углубленной диспансеризации Псковская область получила из федерального бюджета около 13 млн рублей.