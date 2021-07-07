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Общество

В пушкиногорском «Зоограде» рассказали, кто из питомцев лучше всего переносит жару

7 июля 2021 года, 23:19

Сотрудники экопарка «Зооград» в Пушкинских Горах помогают подопечным переносить жару, сообщает Псковское агентство информации.

Например, волков и лосей поливают из шланга, медведице дают мороженое. «Она в целом хорошо устроилась - сидит в своём водоёме почти весь день, одна голова торчит», - рассказали в «Зоограде».

Также в экопарке отметили, что тень должна быть обязательно « навесы, домики, чтобы животные могли спрятаться». «Кому-то не страшно совершенно, хорошо переносят жару — кенгуру без проблем бегают, по ним не видно, чтоб им жарко было. К тому же, у них есть тень от деревьев, дом, куда можно уйти. Тяжелее переносят жару люди, животные же в природе живут», - рассказали в «Зоограде».

В дни особой жары количество посетителей сократилось в два раза. «У нас много деревьев, но все равно, когда выше 30, очень неуютно даже в тени», - отметили в экопарке.

Подробности о том, как заботятся о своих подопечных зоозащитники и владельцы экопарков, расположенных на территории региона, читайте на сайте ПАИ>>>.

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