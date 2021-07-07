В Псковской области участились лесные пожары, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора ГАУ Псковской области «Противопожарный лесной центр» Олега Чернея.

Увеличение количества пожаров в лесах связано с тем, что средняя суточная температура очень высокая и « люди в лесу появились, так как пошли ягоды, грибы». Пожары сейчас, по его словам, почти что ежедневные. «Работаем напряженно», - подчеркнул специалист.

Также он рассказал, что большинство пожаров в лесах Псковской области происходит по вине человека. «За весь год две природных причины были — это удары молний и грозы», - сообщил он. Все остальные пожары связаны с человеческим фактором: либо это переход огня с земель иных категорий вследствие поджога травы, либо нарушение правил поведения. «Бросил окурок, сигарету, что-то развел и оставил», - уточнил Олег Черней.