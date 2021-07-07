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Происшествия

Первое уголовное дело по подделке справки о вакцинации возбудили в Псковской области

7 июля 2021 года, 21:34

Первое уголовное дело по подделке справки о вакцинации возбудили в Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В Невеле расследуется уголовное дело по факту внесения подложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ. Виновнику грозит наказание - до 2 лет лишения свободы.

Факт внесения подложных сведений имел место в период с января по июнь в медицинском учреждении Невеля. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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