В райцентрах Псковской области организуют крупные площадки для вакцинации работающего населения

Организовать в райцентрах Псковской области крупные площадки для вакцинации работающего населения организованными группами предложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили в пресс-службе админимстрации Псковской области.

По словам Марины Гаращенко, вакцинация в Псковской области пользуется колоссальным спросом. Ежедневно прививается не менее 2 тыс человек. Псковичи прививаются в торговых центрах, где проводят большое время в очереди. При этом выездные бригады медиков работают и в организациях, предоставляя услугу централизованно всем сотрудникам. «В настоящее время такой подход является нерентабельным, поскольку он формирует 10-15-дневный лист ожидания», — отметила она

По ее словам, за счет разделения потоков кампания будет вестись быстрее, при этом вакцинация населения в медучреждениях продолжится.

Такое решение комитета поддержал губернатор. «Наша главная задача — привить тех, кто находится в зоне риска. Работающее население области — в приоритете из-за постоянного контакта с людьми. Для остальных граждан прививочная кампания должна продолжиться в плановом режиме», — заметил Михаил Ведерников.