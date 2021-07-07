Елена Цунаева: Исследования поисковиков должны закончится юридической квалификацией

В прошлом году в Псковской области были подняты останки 188 мирных жителей, убитых фашистами в годы оккупации в период Великой Отечественной войны. Прокурор Псковской области Иван Грибов 7 июля направил в суд заявление о признании выявленных фактов геноцидом.

«Благодаря совместным усилиям стало возможно дойти до такого события»,- отметила Елена Цунаева. Она отметила активную работу псковских архивистов.

Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» напомнила, что исследования проводились не только в Псковской области, в Новгородской области по их результатам уже состоялось судебное заседание. «С одной стороны, мы все очень рады этому решению, восстановлена историческая справедливость. Но геноцид не носил только этнический характер, это мы знаем из архивных документов. Для того, чтобы утвердить позицию этого решения, безусловно, необходима принципиальная позиция судебных органов и в отношении других эпизодов, которые имелись на территории всей страны», - заключила Елена Цунаева.