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Общество / Важная дата

Людмила Алиева: Выявленные преступления фашистов должны быть квалифицированы

7 июля 2021 года, 17:09

Выявленные в Псковской области преступления фашистов должны быть квалифицированы, заявила «Псковской правде» директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева.

В прошлом году в четырёх точках под Псковом были подняты останки 188 убитых фашистами в период оккупации мирных жителей. 7 июля прокурор Псковской области Иван Грибов направил в суд заявление о признании выявленных фактов геноцидом.

«Тот большой объем работы, который был проведен на местах массовых захоронений жертв преступлений, выявленные факты преступлений должны быть квалифицированы, поэтому обращение прокуратуры в Псковский областной суд имеет огромное значение в деле установления исторической справедливости», - подчеркнула Людмила Алиева.

Он подчеркнула, что одного лишь осуждения в общественном мнении или на политическом уровне преступлений нацистов против мирного населения на оккупированных территориях недостаточно для противодействия попыткам фальсификации истории и искажения фактов Второй Мировой войны.

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