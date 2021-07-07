Кузьмин: Судебный процесс — это то, что можно сделать для правовой оценки событий оккупации

«Судебный процесс — это то, что общество и государство может сейчас сделать для того, чтобы дать правовую оценку тем событиям, которые происходили 80 лет назад», - заявил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Так он прокомментировал Псковскому агентству информацию направленное прокурором Псковской области Иваном Грибовым в суд заявление о признании геноцидом вновь выявленных фактов преступлений фашистов на территории региона .

В прошлом году на окраинах Пскова были подняты останки 188 мирных жителей, которые были убиты захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Валерий Кузьмин подчеркнул, что Псковская область является одной из самых пострадавших территорий. Здесь были убиты несколько десятков тысяч человек — жителей расстреливали и сжигали в собственных домах.

«Самое главное, что до сих пор невозможно установить точное количество погибших в годы оккупации», - сказал директор архива. Он добавил, что работа в этом направлении ведётся и, вероятно, продлиться ещё много лет. «Я считаю, что это очень важно», - заключил Валерий Кузьмин.