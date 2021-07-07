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Спорт / Соревнования

Мельдоний обнаружен в допинг-пробе псковского гребца Павла Сорина

7 июля 2021 года, 16:07

 В допинг-пробе псковского гребца Павла Сорина, который прошёл отбор для участия в Олимпийских играх в Токио, обнаружен мельдоний, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федерации гребного спорта России Алексея Свирина. Допинг выявили и в пробе гребца Никиты Моргачева.

Тесты, которые дали положительный результат, были взяты на тренировке 17 июня — все соревновательного периода.

Алексей Свирин отметил, что сейчас идёт разбирательство, будут скрываться пробы Б. «Минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде», — заявил он и заверил, что ситуация будет максимально расследована.

В составе олимпийской сборной спортсменов заменили их коллеги — Никита Еськин и Александр Матвеев, который, как и Павел Сорин, является представителем Пскова.

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