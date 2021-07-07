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Общество / Здоровье

Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют в ковид-центр

7 июля 2021 года, 14:54

С 12 июля Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют в ковид-центр. Об этом доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Там развернут 120 коек.

По её словам, 60 дополнительные ковидкоек уже развёрнуты в межрайонной больнице в Великих Луках.

Марина Гаращенко отметила, что ежедневно в медицинские учреждения поступают от 50 до 75 больных. Она подчеркнула, что в основном это люди, которые заболели ранее и не обращались за медицинской помощью.

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