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Транспорт / Инфраструктура

Часть улицы Горького в Пскове закроют для машин 10 июля

7 июля 2021 года, 14:02

В Пскове 10 июля для транспорта будет закрыт участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. Движение будет запрещено с 8:00 до 24:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Часть улицы Горького в Пскове закроют для машин 10 июля

Перекрытие улицы связано с проведением работ по укладке дорожного покрытия.

В качестве объезда закрытого участка предлагается улица Петровская. Водителей просят учитывать существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.

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