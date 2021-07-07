Часть улицы Горького в Пскове закроют для машин 10 июля

В Пскове 10 июля для транспорта будет закрыт участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. Движение будет запрещено с 8:00 до 24:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.
В Пскове 10 июля для транспорта будет закрыт участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. Движение будет запрещено с 8:00 до 24:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.
Перекрытие улицы связано с проведением работ по укладке дорожного покрытия.
В качестве объезда закрытого участка предлагается улица Петровская. Водителей просят учитывать существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.