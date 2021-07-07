Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» состоится в Псковской области

8 июля в Псковской области откроется I Межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, организаторами мероприятия выступают областной Комитет по охране объектов культурного наследия и Служба управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО НПЦ по охране памятников.

На форум приглашены Минкультуры России, МИД России, Российского национального комитета ИКОМОС, Союза реставраторов России, Российского научно-исследовательского институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, эксперты из восьми регионов, специалисты в управлении объектами всемирного наследия, их сохранении и популяризации. Также в мероприятии будут участвовать Псковская епархия и Псковский государственный университет.

Участники форума смогут поделится опытом работы, обсудить подходы к музейному содержании и сохранению памятников ЮНЕСКО, обсудить возможности их популяризации и включения в туристические маршруты.

В связи со сложной эпидемической ситуацией форум будет организован в формате видеоконференции. В прямом эфире его можно будет посмотреть здесь>>>