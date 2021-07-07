Расширить взаимодействие с Белоруссией готова администрация Псковской области

Администрация Псковской области готова вместе с белорусскими коллегами провести совместную работу по дополнению Соглашения с Правительством Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в части развития взаимоотношений в сфере цифровизации, использования цифровых технологий. Об этом заявил Михаил Ведерников на встрече с государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Мезенцев отметил, что потенциал партнерских связей с областями Белоруссии и взаимодействие с Правительством Республики позволяют выйти на новый уровень сотрудничества. Он заверил, что Постоянный Комитет Союзного государства будет содействовать в развитии конструктивных взаимоотношений.

Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев особое внимание уделили патриотическому воспитанию, отметив важность сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и работы с молодежью. В частности, они обсудили 62-й Курган Дружбы, который про традиции состоялся на стыке границ России, Латвии и Белоруссии в Себежском районе.

Дмитрий Мезенцев рассказал о мероприятиях, прошедших 21 и 22 июня в Брестской крепости. Он подчеркнул, что последовательно поступательная позиция президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, неизменное уважение к подвигу советского солдата, советского народа, внимательное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, сплачивают граждан стран, составляющих Союзное государство.

Госсекретарь передал губернатору книгу «Подвиг советского народа бессмертен…», которая вышла к 80-летию начала войны по инициативе Союзного государства. Губернатор попросил передать экземпляры книги и её электронную версию в школы и средне специальные и высшие учебные заведения области.

Также на встрече речь шла о решениях прошедшего в Москве восьмого Форума регионов. Дмитрий Мезенцев отметил работу администрации Псковской области с Министерством культуры РФ в части реставрации памятников.