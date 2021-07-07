Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Расширить взаимодействие с Белоруссией готова администрация Псковской области

7 июля 2021 года, 13:12

Администрация Псковской области готова вместе с белорусскими коллегами провести совместную работу по дополнению Соглашения с Правительством Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в части развития взаимоотношений в сфере цифровизации, использования цифровых технологий. Об этом заявил Михаил Ведерников на  встрече с государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Расширить взаимодействие с Белоруссией готова администрация Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Дмитрий Мезенцев отметил, что потенциал партнерских связей с областями Белоруссии и взаимодействие с Правительством Республики позволяют выйти на новый уровень сотрудничества. Он заверил, что Постоянный Комитет Союзного государства будет содействовать в развитии конструктивных взаимоотношений.

Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев особое внимание уделили патриотическому воспитанию, отметив важность сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и работы с молодежью. В частности, они обсудили 62-й Курган Дружбы, который про традиции состоялся на стыке границ России, Латвии и Белоруссии в Себежском районе.

Дмитрий Мезенцев рассказал о мероприятиях, прошедших 21 и 22 июня в Брестской крепости. Он подчеркнул, что последовательно поступательная позиция президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, неизменное уважение к подвигу советского солдата, советского народа, внимательное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, сплачивают граждан стран, составляющих Союзное государство.

Госсекретарь передал губернатору книгу «Подвиг советского народа бессмертен…», которая вышла к 80-летию начала войны по инициативе Союзного государства. Губернатор попросил передать экземпляры книги и её электронную версию в школы и средне специальные и высшие учебные заведения области.

Также на встрече речь шла о решениях прошедшего в Москве восьмого Форума регионов. Дмитрий Мезенцев отметил работу администрации Псковской области с Министерством культуры РФ в части реставрации памятников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Часть улицы Горького в Пскове закроют для машин 10 июля
Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» состоится в Псковской области
«Партия Роста» назвала кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области
Девушка погибла в ДТП в Печорском районе
5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове
Михаил Ведерников о коронавирусе: Пик заболеваемости ещё впереди
Более 90 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса
До 32 градусов тепла ожидается 7 июля в Псковской области
Спортивную площадку и детский городок возведут рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной» в Самолве

Комментарии

Авторизация
No comments
Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Политика
18 июня 11:41

Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Псковский политик прокомментировал встречу в Женеве
Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Политика
17 июня 15:08

Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Валерий Гарбузов рассказал, когда ждать результатов переговоров двух лидеров
Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Политика / Партии
26 мая 12:24

Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Руководитель ЦИК «Единой России» рассказал о ходе внутрипартийного предварительного голосования