Девушка погибла в ДТП в Печорском районе

В ДТП в Печорском районе погибла 19-летняя девушка, сообщает газета «Печорская правда». Она управляла автомобилем «Ауди-80», который съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП в Печорском районе погибла 19-летняя девушка, сообщает газета «Печорская правда». Она управляла автомобилем «Ауди-80», который съехал в кювет и перевернулся.
Авария произошла 7 июля около 6:45 на 2-м километре дороги Сенно - Новый Изборск — Печки.
В автомобиле также находились 19-летние две пассажирки. Одна из них госпитализирована.