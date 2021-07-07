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Происшествия / ДТП

Девушка погибла в ДТП в Печорском районе

7 июля 2021 года, 12:16

В ДТП в Печорском районе погибла 19-летняя девушка, сообщает газета «Печорская правда». Она управляла автомобилем «Ауди-80», который съехал в кювет и перевернулся.

Девушка погибла в ДТП в Печорском районе

Фото газеты «Печорская правда»

Авария произошла 7 июля около 6:45 на 2-м километре дороги Сенно - Новый Изборск — Печки.

В автомобиле также находились 19-летние две пассажирки. Одна из них госпитализирована.

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