5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове

На предпроектные работы по строительству станции смягчения воды в Пскове будут выделены 5 млн рублей. Об этом шла речь на совещании по вопросу модернизации подземного водозабора в Пскове под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вопрос о водоснабжении Пскова был поднят во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Михаил Ведерников отметил оперативную реакцию Министерства строительства и ЖКХ РФ и готовность в режиме живого диалога обсуждать возможные пути решения. Губернатор напомнил, что первая очередь подземного водозабора запущена в 2015 году, поступающая из него вода соответствует всем нормативам и требованиям, но при её нагревании образуются осадки солей жесткости и накипи, в результате чего коммунальные сети быстро изнашиваются.

Глава региона отметил, что оптимальным решением является перевод водоснабжения города полностью на подземный водозабор, для чего нужно увеличить его мощность до 78 тысяч кубметров в сутки и реконструировать систему водоочистки с возможностью проведения мероприятий по смягчению воды. При этом поверхностный водозабор предлагается оставить в качестве резервного. Михаил Ведерников поблагодарил представителей Минстроя РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ за решение о выделении 5 млн рублей на предпроектные работ по созданию станции смягчения воды.