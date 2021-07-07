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Общество / Коммуналка

5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове

7 июля 2021 года, 11:16

На предпроектные работы по строительству станции смягчения воды в Пскове будут выделены 5 млн рублей. Об этом шла речь на совещании по вопросу модернизации подземного водозабора в Пскове под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вопрос о водоснабжении Пскова был поднят во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Михаил Ведерников отметил оперативную реакцию Министерства строительства и ЖКХ РФ и готовность в режиме живого диалога обсуждать возможные пути решения.

Губернатор напомнил, что первая очередь подземного водозабора запущена в 2015 году, поступающая из него вода соответствует всем нормативам и требованиям, но при её нагревании образуются осадки солей жесткости и накипи, в результате чего коммунальные сети быстро изнашиваются.

5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона отметил, что оптимальным решением является перевод водоснабжения города полностью на подземный водозабор, для чего нужно увеличить его мощность до 78 тысяч кубметров в сутки и реконструировать систему водоочистки с возможностью проведения мероприятий по смягчению воды. При этом поверхностный водозабор предлагается оставить в качестве резервного.

Михаил Ведерников поблагодарил представителей Минстроя РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ за решение о выделении 5 млн рублей на   предпроектные работ по созданию станции смягчения воды.

5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Максим Егоров отметил, что необходимо тщательно проработать вопрос и не принимать поспешных решений. «Нужно четко определить перечень необходимых технологий и проектных решения, оценить, какого эффекта за счет них можно достичь. Уже после этого мы сможем понять объем средств, необходимых на следующий год, и изыскать источники финансирования. Псков — туристический город, поэтому вопросу качества жилищно-коммунальных услуг и надежности инженерных коммуникаций нужно уделить особое внимание», — заявил заместитель министра. Он также обратил внимание на необходимость проработать вопрос замены внутридомовых коммуникаций с региональным Фондом капитального ремонта.

На совещании было решено рассмотреть один из перспективных проектов, разработанных в инновационном центре Сколково.

До заседания Михаил Ведерников и Максим Егоров посетили один из новых домов на улице Окольной в Пскове. Там руководитель управляющей компании Андрей Тарасов продемонстрировал, как в коммуникациях скапливаются осадки солей жесткости и накипи. 

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