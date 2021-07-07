Михаил Ведерников о коронавирусе: Пик заболеваемости ещё впереди

В частности, 6 июля в регионе выявили 144 новых случая заражения, в том числе 48 — в Пскове (всего 14 тыс. 732). В Великих Луках заболели ещё 18 человек (всего 6 тыс. 667), 14 — в Порховском районе (всего 1 тыс. 262), 10 — в Невельском (всего 1 тыс. 555). По семь ковидбольных выявили в Новосокольническом (всего 1 тыс. 42), Дедовичском (всего 883) районах, шесть — в Пустошкинском районе (всего 410), по пять — в Плюсском (всего 627) и Стругокрасненском (всего 457), по три — в Псковском (всего 3 тыс. 366) и Гдовском (всего 653) районах. По два новых случая коронавируса зарегистрировали в Великолукском (всего 900), Печорском (всего 742), Куньинском (всего 358), Дновском (всего 332), Красногородском (всего 255) и Усвятском (всего 255) районах. По одному человеку заразились в Островском (всего 1 тыс. 980), Опочецком (всего 955), Себежском (всего 651), Новоржевском (всего 512), Пыталовском (всего 509), Пушкиногорском (всего 446) районах.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 40 тыс. 697 человек, выздоровели уже 33 тыс. 672, в том числе 71 за последние сутки. Зафиксированы также 487 летальных исходов.