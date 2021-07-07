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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников о коронавирусе: Пик заболеваемости ещё впереди

7 июля 2021 года, 10:23

«Динамика роста числа новых случаев показывает, что пик заболеваемости ещё впереди. Ближайшие недели будут особенно сложными», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, публикуя статистику по коронавирусу на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников о коронавирусе: Пик заболеваемости ещё впереди

В частности, 6 июля в регионе выявили 144 новых случая заражения, в том числе 48 — в Пскове (всего 14 тыс. 732). В Великих Луках заболели ещё 18 человек (всего 6 тыс. 667), 14 — в Порховском районе (всего 1 тыс. 262), 10 — в Невельском (всего 1 тыс. 555). По семь ковидбольных выявили в Новосокольническом (всего 1 тыс. 42), Дедовичском (всего 883) районах, шесть — в Пустошкинском районе (всего 410), по пять — в Плюсском (всего 627) и Стругокрасненском (всего 457), по три — в Псковском (всего 3 тыс. 366) и Гдовском (всего 653) районах. По два новых случая коронавируса зарегистрировали в Великолукском (всего 900), Печорском (всего 742), Куньинском (всего 358), Дновском (всего 332), Красногородском (всего 255) и Усвятском (всего 255) районах. По одному человеку заразились в Островском (всего 1 тыс. 980), Опочецком (всего 955), Себежском (всего 651), Новоржевском (всего 512), Пыталовском (всего 509), Пушкиногорском (всего 446) районах.

Всего с начала пандемии в Псковской области заболели 40 тыс. 697 человек, выздоровели уже 33 тыс. 672, в том числе 71 за последние сутки. Зафиксированы также 487 летальных исходов.

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Комментарии

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Бабулечка
12:43 07.07.2021

Зачем губернатор прогнозирует пик впереди по вирусу? Было и по четыреста человек, ну и с какой целью эти подпугивания с его стороны для населения... он же политик, дайте общественное мнение, хотя бы анонимное, медикам по теме ковида, и не переживая, опубликуйте. Мнения властей давно известны, и как проводится их вакцинация на видео и фото с дальнего угла , со спины или живота- смешно.

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