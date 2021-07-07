Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 90 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса

7 июля 2021 года, 09:36

В Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 91 тыс. 160 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Второй компонент вакцины уже получили 64 тыс. 294 жителя области.

За сутки 6 июля первую прививку сделали 1 тыс. 988 человек. Завершил вакцинацию 531 пскович.

На данный момент поступившая вакцина использована на 88,8%.  

«Вакцинация идёт хорошими темпами. Шансы победить коронавирус есть! Спасибо всем, кто делает выбор в пользу сохранения здоровья», - отметил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Часть улицы Горького в Пскове закроют для машин 10 июля
Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» состоится в Псковской области
Расширить взаимодействие с Белоруссией готова администрация Псковской области
«Партия Роста» назвала кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области
Девушка погибла в ДТП в Печорском районе
5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове
Михаил Ведерников о коронавирусе: Пик заболеваемости ещё впереди
До 32 градусов тепла ожидается 7 июля в Псковской области
Спортивную площадку и детский городок возведут рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной» в Самолве

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове

Общество / Коммуналка
7 июля 11:23

5 млн рублей выделят на предпроектные работы по станции смягчения воды в Пскове
Говорит и показывает

Общество
7 июля 11:22

Говорит и показывает

Работу сотрудников Псковского ОРТПЦ отметил президент
Телеграм-каналы псковского госмедиахолдинга заняли лидирующие позиции

Общество
6 июля 10:39

Телеграм-каналы псковского госмедиахолдинга заняли лидирующие позиции