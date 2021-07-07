Более 90 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса

В Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 91 тыс. 160 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Второй компонент вакцины уже получили 64 тыс. 294 жителя области.

За сутки 6 июля первую прививку сделали 1 тыс. 988 человек. Завершил вакцинацию 531 пскович.

На данный момент поступившая вакцина использована на 88,8%.

«Вакцинация идёт хорошими темпами. Шансы победить коронавирус есть! Спасибо всем, кто делает выбор в пользу сохранения здоровья», - отметил губернатор.