До 32 градусов тепла ожидается 7 июля в Псковской области

От 27 до 30 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 июля, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Ночью ожидается от +14 до +19 градусов.

В Пскове днём столбики термометров поднимутся до отметки +30...+32 градуса, ночью похолодает до +17...+19. В Великих Луках температура воздуха будет несколько ниже: днём

от +29 до +31 градуса, ночью — от +14 до +16.

В целом по области обещают переменную облачность, умеренный ветер южных направлений. Осадков не будет.