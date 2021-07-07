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Общество / Экология

До 32 градусов тепла ожидается 7 июля в Псковской области

7 июля 2021 года, 08:54

От 27 до 30 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 июля, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Ночью ожидается от +14 до +19 градусов.

До 32 градусов тепла ожидается 7 июля в Псковской области

В Пскове днём столбики термометров поднимутся до отметки +30...+32 градуса, ночью похолодает до +17...+19. В Великих Луках температура воздуха будет несколько ниже: днём

от +29 до +31 градуса, ночью — от +14 до +16.

В целом по области обещают переменную облачность, умеренный ветер южных направлений. Осадков не будет.

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