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Общество

Спортивную площадку и детский городок возведут рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной» в Самолве

6 июля 2021 года, 21:11

Спортивную площадку и детский городок возведут рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной» в Самолве. Такое распоряжение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе визита на площадку, где идут работы по подготовке основания под монумент.

В Самолве он был с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. В рамках визита говорили о концепции развития территории, благоустройстве территории, расположении зон отдыха.

Речь зашла и о благоустройстве ближайшей деревни Самолва Гдовского района. Планируется, привести в деревне в порядок детскую игровую площадку, отремонтировать открытую сцену, установить информационные стенды и указатели. Также планируется обустройство эко-тропы.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что будут приведены в проезды, фасады домов, оборудованы пешеходные зоны, сделаны единообразные заборы.

По итогам осмотра губернатор поручил скорректировать проект благоустройства территории, обязательно согласовав его с жителями.

Особое внимание было обращено на состояние подъездной дороги, по которой поступали обращения граждан. В настоящее время на нескольких участках, действительно, затруднен проезд, но ведется активная отсыпка гравием. Подрядчик заверил, что песок на место создания монумента будут возить еще около двух недель. Далее в рамках работ по содержанию дорогу будут поддерживать в нормативном состоянии.

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