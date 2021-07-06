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Общество / Здоровье

На углубленную диспансеризацию приглашают псковские поликлиники

6 июля 2021 года, 20:59

На углубленную диспансеризацию приглашают псковские поликлиники. Как сообщает официальный Telegram Псковской области, в Пскове началась диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус.

Пройти углублённую диспансеризацию в первоочередном порядке смогут:

- граждане, перенёсшие COVID-19 при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний (приоритет 1-го уровня),

- граждане, перенёсшие коронавирус при наличии не более одного сопутствующего хронического неинфекционного заболевания или его отсутствии (приоритет 2-го уровня),

-граждане, не обращавшиеся в медицинскую организацию более двух лет (приоритет 3-го уровня),

- и все остальные жители региона, которые не подпадают под эти пункты.

Проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа. Первый включает семь обязательных обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Причем все эти обследования можно будет пройти за один день.

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