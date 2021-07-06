Псковские учителя получат по 200 000 рублей. Имеено такое поощрение предусмотрено за звпние лучший учитель в 2021 году, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Победителей определили эксперты, а так же обычные псковичи. На одном коиз образовательных порталов региона было открыто обсуждение и каждый мог поделиться своим мнением.

В четверке победителей: преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 города Пскова Анастасия Димитриева, учитель информатики Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Андрей Филинов, педагог изобразительного искусства Центра образования Опочецкого района Майя Шершнева и учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 50 города Дно Олеся Кириллова.

Всего в конкурсе участвовали более 20 педагогов из 13 муниципалитетов.

Денежное вознаграждение получат не только четверо победителей, еще 6 педагогов будут отмечены региональной премией в размере 100 000 рублей.

Напомним, с 2006 по 2020 год участие в конкурсе лучших учителей Псковской области приняли около 780 человек.