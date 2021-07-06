Мужчина вытащил из воды тонущую девушку в Печорах

В Печорах мужчина вытащил из воды тонущую девушку, пишет газета «Печорская правда». Произошло это 5 июля между 21:00 и 22:00 на улице Малая Пачковка, в самом широком месте реки Пачковки.

Печерянин, который пожелал остаться неизвестным, шёл ловить раков и увидел в воде человека. Он вытащил девушку, которая к тому моменту успела наглотаться воды, на берег и оказал ей первую медицинскую помощь.

Затем мужчина вызвал Скорую, которой и передал пострадавшую. Медики определили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её привели в чувства и доставили домой.