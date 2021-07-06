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Общество / Здоровье

Не загорать после прививки от коронавируса советует псковский врач

6 июля 2021 года, 16:53

Не загорать сразу после вакцинации от коронавируса рекомендовала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. «Поберегитесь от солнца», – сказала она на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 6 июля.

Не загорать после прививки от коронавируса советует псковский врач

«В течение трех дней после вакцинации желательно вести спокойный образ жизни: не перенапрягаться, высыпаться, мыться можно, но место инъекции желательно не мочить, если вода все же попала, страшного ничего нет, просто протрите место укола чистым полотенцем», - посоветовала медик.

Также она рекомендовала тем, кто собирается привиться, в течение двух недель перед вакцинацией поберечься — избегать массовых мероприятий, не ходить на концерты.

Что касается выбора вакцины, то, по словам Галины Невалённой, самостоятельно принимать решение не стоит, необходима консультация врача. При этом вакцинация «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» возможна только в медицинских учреждениях, в остальных пунктах прививают только «Спутником V». На сегодняшний день в Пскове препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» привились всего порядка 1 тыс. 200 человек.

В целом же в Пскове ежедневно вакцинацию проходят около тысячи человек: 700-800 в поликлиниках и 200 в прививочных кабинетах в торговых центрах. 

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