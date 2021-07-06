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Общество

В храм Петра и Павла с Буя в Пскове торжественно передадут святые мощи

6 июля 2021 года, 15:23

В конце Петрова поста, 12 июля, в древнюю церковь Петра и Павла с Буя в Пскове торжественно передадут мощи наиболее почитаемых апостолов – святых Петра и Павла, сообщил пресс-секретарь Псковской епархии монах Антоний (Воеводин).

В храм Петра и Павла с Буя в Пскове торжественно передадут святые мощи

Фото пресс-службы Псковской епархии

По благословению владыки Тихона, митрополита Псковского и Порховского, храм Петра и Павла с Буя города Пскова теперь является подворьем Творожковского женского монастыря.

«Святых Петра и Павла особо почитают на Псковщине. В их честь названо много храмов, эти святые - покровители рыбного промысла, что для нашей области актуально. Теперь у псковичей есть возможность не только прийти в храм, названный в честь апостолов Петра и Павла, но и приложиться к мощам этих святых», - отметил отец Антоний и добавил, что частицы мощей Апостолов передал в дар благотворитель, который пожелал остаться неизвестным.

Мощи святых Петра и Павла будут доступны прихожанам во время работы храма до его закрытия на реставрацию.

«Храм Петра и Павла с Буя — это памятник федерального значения 15-16 веков. Во время Северной войны в этот храм приходил Петр I для свершения молитвы. На территории проводились археологические раскопки: были обнаружены не только предметы старины, но и захоронения. В настоящее время храм строит на очереди на реставрацию», - пояснил Антоний Воеводин.

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