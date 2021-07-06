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Общество / Коммуналка

Новая котельная заработала в Острове-3

6 июля 2021 года, 15:17

На территории бывшего военного городка Остров-3 заработала новая блочно-модульная газовая котельная. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, 6 июля объект осмотрели губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Новая котельная заработала в Острове-3

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Котельная полностью автоматизирована, в качестве резервного топлива предусмотрен дизель. Сейчас у неё есть определённый резерв мощности и это позволит в перспективе подключить новых потребителей. Также новая котельная позволит в два раза сократить расходы на содержание объекта теплоснабжения в Острове-3.

Представитель подрядной организации напомнил, что с момента проектирования до запуска котельной прошёл всего год. Он отметил, что с 6 июля горячая вода в квартиры жителей Острова-3 поступает именно от этой котельной. При этом подрядчик заметил, что к запуску горячего водоснабжения пока технологически готовы не все дома. Михаил Ведерников поручил максимально оперативно провести все необходимые работы.

Новая котельная заработала в Острове-3

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В целом Михаил Ведерников и Максим Егоров дали положительную оценку новому объекту.

В то же время губернатор поручил своему заместителю Василию Осипову и руководству муниципалитета взять на контроль ремонт дороги в самом поселке. Глава Островского района Дмитрий Быстров проинформировал, что подготовка к запуску конкурсных процедур на дорожные работы уже идёт. Планируется, разыграть контракт на два года.

Новая котельная заработала в Острове-3

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ранее в Острове-3 действовала старая мазутная котельная. Михаил Ведерников поставил задачу перевести отопление и горячее водоснабжение на экономически эффективное газовое оборудование.

На строительство новой котельной было направлено более 240 млн рублей частных средств. В рамках концессионного соглашения проект реализовывала Брянская нефтяная компания.

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