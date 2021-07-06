Новая котельная заработала в Острове-3

На территории бывшего военного городка Остров-3 заработала новая блочно-модульная газовая котельная. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, 6 июля объект осмотрели губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Котельная полностью автоматизирована, в качестве резервного топлива предусмотрен дизель. Сейчас у неё есть определённый резерв мощности и это позволит в перспективе подключить новых потребителей. Также новая котельная позволит в два раза сократить расходы на содержание объекта теплоснабжения в Острове-3.

Представитель подрядной организации напомнил, что с момента проектирования до запуска котельной прошёл всего год. Он отметил, что с 6 июля горячая вода в квартиры жителей Острова-3 поступает именно от этой котельной. При этом подрядчик заметил, что к запуску горячего водоснабжения пока технологически готовы не все дома. Михаил Ведерников поручил максимально оперативно провести все необходимые работы.