Верховный суд РФ не изменил приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой и оставил в силе решение первой инстанции и аппеляционного суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката журналистки Тумаса Мисакяна.

Светлана Прокопьева была признана виновной в оправдании терроризма, ей назначили наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

Теперь защита планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, как уточнил адвокат, «на предмет нарушения статьи 10 (право на свободу выражения мнения) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство)».

Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ было возбуждено в отношении Светланы Прокопьевой после выхода в эфире одной из радиостанций в ноябре 2018 года её программы, в которой она рассуждала о причинах взрыва в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года, и публикации текста передачи на сайте одного из информагентств.

Рассмотрение дела состоялось 6 июля прошлого года в рамках выездного заседания Второго западного окружного военного суда. Прокурор просил для журналистки наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета на профессиональную деятельность на четыре года. В итоге суд присудил штраф в 500 тыс. рублей.

Апелляционный военный суд 2 февраля текущего года оставил решение первой инстанции в силе.