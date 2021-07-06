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Общество / Здоровье

Житель Мурманской области попал в псковскую больницу с коронавирусом

6 июля 2021 года, 12:35

61-летний житель Мурманской области попал в Псковскую областную инфекционную больницу с коронавирусом и пневмонией, пишет Телеграм-канал «Псковские новости».

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии 5 июля на девятый день болезни, ранее он за медицинской помощью не обращался. У мурманчанина поражение лёгких составило 95%, сатурация — 78%.

Ещё один пациент в тяжёлом состоянии - 43-летний житель Пскова. Медики не смогли установить анамнез из-за тяжести состояния мужчины. Температура у него 38,8, сатурация — 81%. Псковича поместили в реанимацию.

Всего в областную инфекционную больницу 5 июля поместили 76 человек, что стало антирекордом последних двух месяцев.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 40 тыс. 553 человека, выздоровели 33 тыс. 601. За минувшие сутки были подтверждены ещё четыре летальных исхода от этого заболевания, общее количество смертей достигло 487.

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