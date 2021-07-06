Схема движения на пересечении Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове изменится

В Пскове измениться схема движения на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

В частности, при движении в направлении центра города поворот направо на улицу Юбилейную будет разрешен только с крайней правой полосы. По средне полосе можно будет ехать только прямом.

Обновлённые дорожные знаки будут установлены в ближайшее время.

В пресс-службе администрации отметили, что решение об изменении схемы движения было принято на основе анализа дорожной обстановке

на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина совместно с региональным УГИБДД УМВД России.

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание водителей на то, что 7 июля с 9:30 до 19:00 будет закрыт для проезда участок улицы Некрасова от Комсомольского до Музейного переулка. В качестве объезда предлагаются Комсомольский переулок и улица Свердлова при движении от Октябрьского проспекта, улица Советская при движении к Октябрьскому проспекту.