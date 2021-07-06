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Транспорт / Инфраструктура

Схема движения на пересечении Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове изменится

6 июля 2021 года, 11:24

В Пскове измениться схема движения на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Схема движения на пересечении Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове изменится

Скриншот с сайта Pskovline

В частности, при движении в направлении центра города поворот направо на улицу Юбилейную будет разрешен только с крайней правой полосы. По средне полосе можно будет ехать только прямом.

Обновлённые дорожные знаки будут установлены в ближайшее время.

В пресс-службе администрации отметили, что решение об изменении схемы движения было принято на основе анализа дорожной обстановке

на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина совместно с региональным УГИБДД УМВД России.

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание водителей на то, что 7 июля с 9:30 до 19:00 будет закрыт для проезда участок улицы Некрасова от Комсомольского до Музейного переулка. В качестве объезда предлагаются Комсомольский переулок и улица Свердлова при движении от Октябрьского проспекта, улица Советская при движении к Октябрьскому проспекту.

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Комментарии

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.
13:39 06.07.2021

Граматеи блин

...
14:16 06.07.2021

Элементарно, хотя бы в "ворде" проверить орфографию...

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