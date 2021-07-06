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Общество / Здоровье

Более 2 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 5 июля

6 июля 2021 года, 10:52

Более 2 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 5 июля, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. В частности, первым компонентом вакцины привились 1 тыс. 907 человек, вторым — 358.

Более 2 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 5 июля

Всего в регионе первую прививку сделали 89 тыс. 172 человека. Полностью завершили вакцинацию 63 тыс. 763 псковича. По данным на утро 6 июля, поступившая в регион вакцина использована на 92,8%.

Михаил Ведерников напомнил, что уже сегодня область получит сразу две партии вакцины — в общей сложности порядка 13 тыс. доз.

«Прививочная кампания в Псковской области продолжается высокими темпами», - заявил губернатор.

Он обратил внимание на то, что вакцинация становиться обязательным атрибутом для свободных путешествий и напомнил, что Кипр вошёл в список стран, где признали российские сертификаты о вакцинации. «Я думаю, в будущем этому примеру последует и вся Европа», - отметил Михаил Ведерников.

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