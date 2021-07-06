До 30 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 июля

В Псковской области 6 июля днём прогнозируется от 25 до 30 градусов тепла, ночью — от 12 до 17. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.
В Псковской области 6 июля днём прогнозируется от 25 до 30 градусов тепла, ночью — от 12 до 17. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.
Осадков синоптики не обещают. В течение дня будет наблюдаться переменная облачность, ветер — умеренный юго-восточных направлений.
В Пскове днём воздух прогреется до +28...+30, ночью ожидается +15...+17 градусов.
В Великих Луках столбики термометров днём покажут от +27 до +29, ночью — от +13 до +15.
С 7 июля в Псковскую область вернётся жара. Температура воздуха ожидается выше 30 градусов.