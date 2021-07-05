Более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса поступят 6 июля в Псковскую область

В Псковскую область 6 июля поступят более 13 тысяч доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Она отметила, что вакцина будет распределена по прививочным пунктам, при этом будут учитываться запросы и потребность медицинских учреждений.

По данным на утро 5 июля, в Псковской области были израсходованы 90,9% доз поступившей вакцины. Первую прививку сделали 87 тыс. 265 человек, из них 63 тыс. 405 полностью завершили вакцинацию.