Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса поступят 6 июля в Псковскую область

5 июля 2021 года, 20:20

В Псковскую область 6 июля поступят более 13 тысяч доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Она отметила, что вакцина будет распределена по прививочным пунктам, при этом будут учитываться запросы и потребность медицинских учреждений.

По данным на утро 5 июля, в Псковской области были израсходованы 90,9% доз поступившей вакцины. Первую прививку сделали 87 тыс. 265 человек, из них 63 тыс. 405 полностью завершили вакцинацию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

107 дошкольников находятся на карантине в Псковской области из-за коронавируса
В Псковской области наблюдается снижение числа ДТП
Гонщики из Москвы и Петербурга выиграли ралли «900 озёр» в Псковской области
Рекомендательные сервисы предлагается взять под контроль в России
До нескольких миллионов рублей доходит стоимость дач под Псковом
Фермеры Псковской области вошли в агрегатор внутреннего туризма «Свое. За городом»
100-летие певицы Ольги Сергеевой и 350-летие Петра I отметят в Псковской области в 2022 году
Как изменилось отношение общества к местным производителям
Пскович превратил автомобиль в лодку

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
22:28 05.07.2021

Москалькова через два месяца после чудо-укола заболела ковидкой и попала в больницу.

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
В Псковскую область возвращается жара за 30 градусов

Общество
5 июля 13:40

В Псковскую область возвращается жара за 30 градусов

Из потерпевших в виноватые

Общество
1 июля 16:56

Из потерпевших в виноватые

Полиция ищет тех, кто разукрасил машину псковича за громкую музыку ночью
За вывеской

Общество
29 июня 16:20

За вывеской

Власти и предприниматели Пскова обсудили проблемы внедрения дизайн-кода