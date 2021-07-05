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Происшествия / ДТП

В Псковской области наблюдается снижение числа ДТП

5 июля 2021 года, 19:41

 В Псковской области наблюдается снижение числа ДТП и количества погибших в них людей. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 5 июля. По его словам, за полгода в регионе случились 292 аварии, в результате которых 390 человек пострадали и 39 погибли.

«В целом дорожная обстановка в Псковской области контролируемая, у нас фиксируется снижение аварий, снижение погибших по сравнению с прошлым годом, но все равно дорожная обстановка остается сложной - у нас за последние три дня порядка 10 происшествий — это много», - заявил Юрий Шестаков.

Он отметил, что главной причиной ДТП остаётся несоблюдение скоростного режима и назвал самые аварийные дни недели — это воскресенье, понедельник и вторник.  

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