Гонщики из Москвы и Петербурга выиграли ралли «900 озёр» в Псковской области

В абсолютном зачёте победителями ралли «900 озёр» в Псковской области стали москвич Игорь Буланцев и петербуржец Михаил Гендельман. Об этом «Псковской правде» сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. На второй строчке в абсолюте оказались Артур Мурадян из Москвы и Ярослав Федоров из Челябинска, на третьей — петербуржцы Павел Козлов и Юрий Куликов.

В зачёте 2000 Н лучшими были Илья Акимов и Владимир Носков из Петрозаводска, в классе 1600 Н - Дмитрий Воронов и Виктор Позерн из Санкт-Петербурга, в группе 1400Н — петербуржцы Вячеслав Никонов и Алексей Круглов. «Золото» в зачёте «Наша классика» и монокубке KRAMAR RALLY CUP завоевал экипаж из Санкт-Петербурга в составе Владимира Степанова и Елизаветы Савко. В этой группе выступали представили Псковской области - Павел Захарченко (Псков) и Борис Бадещенков (Великие Луки). Они заняли второе место.

Ралли «900 озёр» состоялось 3 июля. Оно проходило в статусе 9-го этапа Кубка России по ралли 2021 года, 6-го этапа 10-го, юбилейного, чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». На старт вышли 37 экипажей из 13 регионов России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре, был также один экипаж из Минска (Белоруссия).

Гонщикам предстояло проехать 262 километра, в том числе 71 «боевой», по дорогам Опочецкого и Красногородского районов. Скоростной участок в Красногородском районе был задействован на ралли впервые.