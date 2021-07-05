Рекомендательные сервисы предлагается взять под контроль в России

Рекомендательные сервисы в социальных сетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах предлагается взять под контроль. Соответствующие предложения направили в Совет Федерации и Государственную Думу эксперты московского отделения Ассоциации юристов России, пишет«Коммерсантъ». Авторы инициативы предлагают подвергать сервисы независимому аудиту и отключать по желанию пользователей.

Юристы отмечают, что нынешняя система позволяет создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, а также, используя массив информации о пользовательском поведении, может оказывать влияние на мнение и выбор конкретного человека, что создаёт экономические преимущества заинтересованной стороне.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «Об информации», где нужно прописать понятия «рекомендательный сервис», «оператор рекомендательного сервиса», определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Предполагается, что под регулирование попадут крупные площадки, которые имеют более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатывают данные свыше 500 тыс. пользователей из России.

При этом юристы уверены, что у пользователей должна быть возможность отключить рекомендательные сервисы с сохранением доступности ресурса. Также они убеждены, что взять под контроль такие сервисы необходимо и для предупреждения продвижения противоправного контента.

Как отметил заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, если инициатива найдёт поддержку, то посещение Интернета станет более безопасным и комфортным. «В последние годы проблема распространения контекстной рекламы становится всё более острой. Включение рекомендательных сервисов в работу своей страницы является одним из способов дополнительной монетизации трафика», - заявил он. Виталий Рахманов пояснил, что на сегодняшний день регулирование сервисов отсутствует и зачастую функция отключения показа рекомендованного контента отрабатывает некорректно.

Он подчеркнул, что вторым фактором является использование для формирования списка представляемого контента big data пользователей, таких, как статистика посещения сайтов, поисковые запросы и прочее. Виталий Рахманов обратил внимание на то, что данная информация — это, по сути, персональные данные, которые дат возможность деанонимизировать пользователей.

«Реализация подобной инициативы позволит создать новый институт, реализующий функции регулятора и четко сформулировать «правила игры» по данному направлению», - подчеркнул заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации региона.