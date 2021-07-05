До нескольких миллионов рублей доходит стоимость дач под Псковом

Она уверена, что какого-либо принципа, по которому устанавливаются ценники на дачные участки, нет. «Каждая лягушка своё болото хвалит». Ну нравится ему это место, любит он свою дачу и считает, что она стоит 1,5 миллиона», - пояснила председатель СНТ. Она обратила внимание на то, что несмотря на стоимость, которая может быть и завышена, дачи находят покупателей.

А при этом получить дачный участок псковичи могут совершенно бесплатно — жителям раздают заброшенные земли в садоводствах. Однако, перед тем как соглашаться на участок, Ирина Ерёмкина рекомендует выехать на местность, ведь он может оказаться заросшим лесом, заболоченным или расположенным в пяти километрах от автобусной остановки.

Тем же, кто покупает дачу, она посоветовала перед заключением сделки встретиться с председателем садоводческого товарищества, чтобы убедиться, что участок не обременён долгами, выяснить, какие документы на него есть, какой вид деятельности разрешён, какая есть инфраструктура.

Подробнее о дачной жизни — на сайте Псковского агентства информации.