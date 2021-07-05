До нескольких миллионов рублей доходит стоимость дач под Псковом

Стоимость дачных участков под Псковом доходит до 3,5 млн рублей, рассказала в интервью Псковскому агентству информации председатель садоводческого товарищества «Черняковицы-2» Ирина Ерёмкина.
Стоимость дачных участков под Псковом доходит до 3,5 млн рублей, рассказала в интервью Псковскому агентству информации председатель садоводческого товарищества «Черняковицы-2» Ирина Ерёмкина.
Она уверена, что какого-либо принципа, по которому устанавливаются ценники на дачные участки, нет. «Каждая лягушка своё болото хвалит». Ну нравится ему это место, любит он свою дачу и считает, что она стоит 1,5 миллиона», - пояснила председатель СНТ. Она обратила внимание на то, что несмотря на стоимость, которая может быть и завышена, дачи находят покупателей.
А при этом получить дачный участок псковичи могут совершенно бесплатно — жителям раздают заброшенные земли в садоводствах. Однако, перед тем как соглашаться на участок, Ирина Ерёмкина рекомендует выехать на местность, ведь он может оказаться заросшим лесом, заболоченным или расположенным в пяти километрах от автобусной остановки.
Тем же, кто покупает дачу, она посоветовала перед заключением сделки встретиться с председателем садоводческого товарищества, чтобы убедиться, что участок не обременён долгами, выяснить, какие документы на него есть, какой вид деятельности разрешён, какая есть инфраструктура.
Подробнее о дачной жизни — на сайте Псковского агентства информации.