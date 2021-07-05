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Экономика / Туризм

Фермеры Псковской области вошли в агрегатор внутреннего туризма «Свое. За городом»

5 июля 2021 года, 16:44

Всё чаще городские жители задумываются о том, чтобы провести свой отпуск или выходные за городом, есть в этом что-то родное и умиротворяющее. Единение с природой, экология, натуральные продукты, культурные ценности, история — всё это помогает современному человеку по-настоящему отдохнуть от городского ритма и суеты.

Сельский туризм или агротуризм — относительно новое направление для туристического сектора России. Оно предполагает посещение ферм, усадеб, развлечения на природе, общение с животными, участие в дегустациях и мастер-классах. Иногда в поездках туристы могут ухаживать за животными, работать в поле или саду.

Фермеры Псковской области вошли в агрегатор внутреннего туризма «Свое. За городом»
Более 20 фермеров Псковской области уже готовы пригласить к себе на экскурсию
Фото Андрея Степанова

В нашей стране есть всё для развития этого направления: огромная территория, разнообразие климатических зон, уникальные народы со своей культурой и традициями, а также аграрная составляющая в экономике страны. 

В Псковской области уже активно развивают направление агротуризма. Более 20 фермеров области уже готовы пригласить к себе на экскурсию, познакомить с производством, провести мастер-классы по сыроварению или просто предоставить уютный домик для проживания.

Для жителей области это прекрасная возможность совместить приятное с полезным — отдохнуть на свежем воздухе, восстановить силы, попробовать натуральные и вкусные фермерские продукты и заодно поддержать отечественных производителей.

Другие области также следуют трендам нового туристического направления. Россельхозбанк создал первый в России агрегатор внутреннего туризма — “Своё За городом”.

На площадке уже зарегистрировано 350 туров от 98 фермерских хозяйств, от Калининграда до Камчатки. К концу года агрегатор будет насчитывать более 1 000 предложений, и всё это — без дополнительных комиссий: пользователи смогут бронировать впечатления по стоимости фермеров.

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