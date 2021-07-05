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Культура

100-летие певицы Ольги Сергеевой и 350-летие Петра I отметят в Псковской области в 2022 году

5 июля 2021 года, 16:11

В следующем году в Псковской области пройдут праздничные мероприятия в честь 100-летия певицы из Усвятского района Ольги Сергеевой и 350-летия Петра I. Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с председателем регионального Комитета по культуре Ольгой Тимофеевой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

100-летие певицы Ольги Сергеевой и 350-летие Петра I отметят в Псковской области в 2022 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

К 100-летию Ольги Сергеевой планируется организовать фестиваль. Михаил Ведерников рекомендовал привлечь для его проведения грантовую поддержку, которую могут получить учреждения культуры и социально ориентированные некоммерческие организации. Он отметил, что опыт привлечения грантов уже имеется, в частности, в этом году на празднование 1000-летия Усвят пойдёт грант в 3 млн рублей от Российского фонда культуры.

Также губернатор поручил комитету по культуре подготовить предложения по формированию плана мероприятий к 350-летию Петра I, подчеркнув, что праздничные мероприятия должны быть организованы на высоком уровне. Указ о праздновании юбилея подписал президент России Владимир Путин. Михаил Ведерников напомнил, что Пётр бывал на Псковской земле, по его указу в Пскове в годы Северной войны были построены укрепления и редуты.

100-летие певицы Ольги Сергеевой и 350-летие Петра I отметят в Псковской области в 2022 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в ходе встречи обсуждались культурные события текущего года. Ольга Тимофеева рассказала о программе празднования 1000-летия Усвят. В посёлке планируется организовать фестиваль исторической реконструкции, концерты, выставки, ярмарку и салют. Главным событием станет выступление певицы Пелагеи, которая готовит новую композицию на основе творчества Ольги Сергеевой.

Также продолжается подготовка к кинофестивалю «Западные ворота», который пройдет в конце июля. Там определены 9 программ, среди которых детская, уличная, посвященная 800-летию Александра Невского, «Псков на экране». За три фестивальных дня состоятся более 50 киносеансов, специальные показы и ретроспективы.

В  сентябре в Псковской области планируется провести фестиваль «Другое искусство», Пушкинский театральный фестиваль, а также реализовать творческий проект «Славься, Русь».

Михаил Ведерников выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка позволит провести мероприятия и добавил, что решение об их формате будет принято исходя из ситуации с распространением коронавируса.

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