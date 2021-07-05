Видеозаписи с места смертельного ДТП в Псковском районе ищут следователи

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области проводит доследственную проверку по факту смертельного ДТП у деревни Фомкино Псковского района. Помочь в установлении всех обстоятельств произошедшего могут записи с видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.
Фото Псковского агентства информации
Следователи просят всех, кто располагает информацией о произошедшем и видеозаписями обратиться по телефону 8(951) 756-43-47.
Фото Псковского агентства информации
Авария произошла 28 июня на 225-м километре автодороги Псков – Великий Новгород. Там столкнулись автомашины «Форд Фокус» и «Ауди-80». Пассажирка и водитель «Форда» получили множественные переломы и повреждения внутренних органов. Они были помещены в реанимацию.
Водитель второго автомобиля погиб на месте.