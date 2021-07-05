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Общество / Экология

Жара за 30 градусов прогнозируется в Псковской области начиная с 7 июля

5 июля 2021 года, 13:37

В Псковской области начиная с 7 июля прогнозируется жаркая погода — до +28...+33 градусов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Жаркая погода, по её словам, сохраниться до 12 июля. Температура воздуха в этот период будет на 7-8 градусов выше нормы, однако, новых температурных рекордов не ожидается. Ночные температуры будут около 20 градусов.

Дожди, отметила Тала Нещадимова, пока маловероятны. «Если будут, то кратковременные и недолгие», - пояснила она.

Отступит жара после 12 июля. «Погода будет комфортной для тех, кто не любит жару», - подчеркнула Тала Нещадимова. В середине месяца прогнозируется +21...+26, +22...+27 градусов.  

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