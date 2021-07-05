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Происшествия / ДТП

30 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

5 июля 2021 года, 12:23

В Псковской области на минувшей неделе, с 28 июня по 4 июля, зарегистрировали 21 ДТП. В этих авариях пострадали 30 человек и один погиб, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Кроме того, инспекторы выявили на дорогах региона 48 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом шесть человек сели за руль нетрезвыми не в первый раз. «Зачастую именно управление автомобилем в нетрезвом виде является причиной ДТП и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает строго соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - подчеркнули в пресс-службе.

Всего за семь дней сотрудники областного ГИБДД пресекли 1 тыс. 733 административных правонарушения.

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